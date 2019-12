De mythe van talent ontzenuwd door Sinterklaas

Ook zij hebben keihard moeten werken om te komen waar ze nu zijn

Hebben verschrikkelijk slecht werk gemaakt, totaal niet in lijn...

Duizend en een twijfels gehad

Waardoor je je motivatie bijna vergat



Honderden keren op het punt gestaan er de brui aan te geven

Want ja, je moet toch ook ergens van kunnen leven...



Bedenk je echter goed dat mensen die succesvol zijn met fotograferen,

ook maar slechts de periode hebben overleefd toen ze nog veel moesten leren.



Vincent van Gogh zei ooit; als je een stem hoort die zegt dat je iets niet kunt,

ga het dan juist doen, want je zult zien dat het talent je wordt gegund.



Want het gaat niet alleen om aanleg of talent ten behoeve van de roem,

maar ook om de bereidheid om er iets voor te doen.



Niet alle getalenteerde mensen stellen alles in het werk

om te bereiken wat ze willen, ze stellen duidelijk paal en perk.



Succes blijft hierdoor buiten bereik, talent of niet

Ongelofelijk jammer, dat zegt ook Piet...



Kortom: met bloed, zweet en tranen,

kun je je een weg door de hele wereld banen!



De Sint