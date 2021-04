De wereld door een glazen bol

Het was op het strand dat ik voor het eerst iemand een glazen bol op een strandpaal zag fotograferen. Reuze nieuwsgierig stapte ik erop af en vroeg of ik er ook een foto van mocht maken.



Gaat uw gang, zei de vriendelijke fotograaf. Ik richtte mijn lens en ontdekte dat de wereld in de bol letterlijk op zijn kop stond en dat het een heel fantastisch schouwspel was.



Er is een natuurkundige verklaring voor waarom je het beeld gespiegeld ziet in zo'n bol. Maar mijn interesse was vooral gewekt wat ik er allemaal mee zou kunnen fotograferen anders dan strandpalen.



Want eigenlijk beschik je met een glazen bol over een soort omgekeerde fish-eye en kun je een weidsheid van wel 180 graden vangen. Dus eigenlijk veel meer dan wat je met je ogen kunt zien.