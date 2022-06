Een belichtingstrapje fotograferen zonder statief

Zorg dat je houding goed is, volop stabiliteit, en schiet een automatisch belichtingstrapje uit de hand met hoge snelheid serie opnamen.

Meer weten over HDR fotografie?

Bij het samenvoegen van de foto's moet je dan wel zorgen dat het automatisch uitlijnen aangevinkt staat. De onvermijdelijke beweging tussen de opnames van je belichtingstrapje zullen dan gecorrigeerd worden.Er is wel een voorwaarde aan deze methode. Zorg ervoor dat de foto met de langste sluitertijd, dus die voor de donkerste delen, snel genoeg is. Je wilt natuurlijk niet alleen zo min mogelijk beweging tussen de foto's zelf, maar de sluitertijd moet wel snel genoeg zijn om geen bewegingsonscherpte te krijgen.Dit betekent dat je misschien de ISO hoger moet zetten dan je normaal zou doen, maar dat is niet zo erg. Het alternatief is een foto met uitgebeten wit, of dichtgelopen zwart.Deze tip en meer zie je terug in mijn cursus HDR fotografie op Photofacts Academy.