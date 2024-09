Een centrale en symmetrische compositie is belangrijker dan je denkt

De regel van derden werkt hier gewoonweg niet. De boom is het onderwerp, en daar gaat de aandacht naar. Links is loze ruimte, die er maar wat bij hangt. Het is geen toegevoegde waarde in de compositie.

De regel van derden kan goed werken, maar alleen in situaties waarin dit geschikt is. In andere situaties levert het al snel loze ruimte op die geen toegevoegde waarde geeft. Het is ruimte in het beeld om maar te voldoen aan de plaatsing op 1/3.Ik geloof dat het ondoordacht gebruik van de regel van derden, en de 'verplichting' die het gross van de fotografen eraan geeft, de reden is dat er ook zo vaak over het breken van die regel wordt gesproken. Daarom hoor je de kreet dat de enige goede compositie niet volgens de regel van derden is.