Een grote lensopening is niet alleen voor een kleine scherptediepte

Een grote maximale lensopening laat een enorme hoeveelheid licht door. De autofocus kan daar veel profijt van hebben.

Dit getal -2 EV is in dit geval even willekeurige genomen, gewoon als voorbeeld. Elke camera heeft een eigen minimum lichthoeveelheid vermeld in de specificaties. Bij sommigen is dit -1 EV, anderen gaan tot -3 EV. Er zijn er zelfs die tot -7 EV gaan. In dit geval blijf ik even bij -2 EV als voorbeeld.De hoeveelheid licht die overeenkomt met -2 EV, is de hoeveelheid licht van de volle maan in een sneeuwlandschap. Er is echter één maar. De camera kan alleen onder die omstandigheden scherpstellen met een f/1.2 objectief. Dat is namelijk een vereiste omdat dat objectief voldoende licht door kan laten.Zou je een f/4 objectief hebben, dan zal het scherpstellen bij volle maan in een sneeuwlandschap niet meer lukken. Immers, een f/4 objectief laat maar liefst 3,3 stop minder licht door.Dat betekent dat je met een objectief met een maximale lensopening van f/4 pas kunt scherpstellen bij ongeveer 1 EV in plaats van -2 EV.