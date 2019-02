Een snelle tip over het gebruik van flitsers op locatie

Ik denk dat een van de meest gestelde vragen gaat over het gebruik van flitsers op locatie. Hoe mix je het bestaande licht met flitsers? In wezen is het heel eenvoudig. Er is één ding dat je moet onthouden: Het diafragma is de flitser en de sluitertijd is het omgevingslicht (constant).