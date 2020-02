Alleen de tijd schreed voort. Zo'n zwaar statief gebruiken raakte uit de mode. Men begon uit de hand te fotograferen. Immers, met de korte flitstijden van een, steeds goedkoper wordende en dus ook voor grote groepen bereikbaarder flitsinstallatie, is het stilhouden van de camera nooit een punt geweest.



Dus fotografeert de overgrote massa gewoon met de camera uit de hand; dat lijkt logisch ook. Waarom zou je dat niet doen? Zo'n statief is immers alleen maar lastig...





Eigenwijs...

Steeds weer opnieuw kaderen...

Cameradolly

Alleen, eigenwijs als ik ben, zou toch een pleidooi willen houden voor het gebruik van een statief in de studio. Degenen die tijdens een sessie direct binnen een uurtje ruim 700 bestanden volschieten kunnen nu wel ophouden met lezen.Maar degenen die zorgvuldiger te werk gaan hebben hier misschien iets aan, al was het alleen maar om eens rustig te overwegen. Naar mijn mening schiet je een portret weloverwogen, zeer zorgvuldig uitgekaderd, en maak je slechts maar een paar opnamen kort achter elkaar, alleen om zaken als knipperen met de ogen voor te zijn.Eerst dan ga je, even zorgvuldig, door naar de volgende opname. Hoe vaak gebeurt het in de praktijk niet, dat een paar haren ineens nčt voor het gezicht komen te hangen; hoe vaak lukt het niet, dat net een heel kleine noodzakelijke verandering van de pose echt niet uit te leggen valt, terwijl het toch maar een kleinigheid is die het verschil maakt?Dat zijn normale praktijken die elke studiofotograaf regelmatig tegenkomt. Kortom, je moet je camera neerleggen en gewoon regelmatig achter je camera vandaan komen om kleine correcties aan te brengen.En, net als je het dan voor elkaar hebt, dan moet je weer de camera in de hand nemen en weer exact hetzelfde beeld zien te krijgen op je matglas of je display dat je daarvoor had.En, heb je dat eenmaal voor elkaar, dan zie je dat juist die paar haren net dan weer terugvallen of het hoofd intussen met weer ietsje veel te gekanteld is naar je zin en je kunt weer opnieuw beginnen. Als je als fotograaf een beetje zorgvuldig te werk gaat, dan zal dit soort zaken uitermate herkenbaar zijn.Kortom, als je je camera intussen op je statief laat staan, dan heb je het probleem met uitkaderen van je portret niet meer. Alles staat nog exact hetzelfde als toen je het achterliet. Je kunt zo je opname maken, zoals hij bedoeld is, voor je je wijzigingen aanbracht.Is dat nou niet lastig als je wat meer of minder er op wilt hebben? Dan zou je iedere keer je statief moeten verplaatsen. Je kunt natuurlijk altijd nog in- en uitzoomen als je een zoomlens gebruikt, maar anders, bij een vaste brandpuntsafstand, dan heb je een probleem. Probleem? Welnee.Daar is nou net een onontbeerlijk hulpmiddel voor uitgevonden: de cameradolly! Door de wielen er onder kun je hem met de geringste moeite rijden waar je ook maar wilt.Zo'n dolly bevestig je onder alle drie je statiefpoten (vooral stevig bevestigen, anders schiet hij regelmatig uit de bevestiging en dat is nou echt niet wat je wilt) en je kunt door het te verrijden, gaan en staan, met de geringste moeite, waar je maar wilt, alleen maar beperkt door de muren van je studio.Een redelijke dolly koop je al voor zo'n 50 euro, maar ook duurder kan natuurlijk altijd. En het kan natuurlijk geen kwaad, vooral als de statiefbevestiging wat steviger is. Bovendien, bij een beetje fatsoenlijke dolly kun je nagenoeg altijd de wielen, door een klein trapje op de rem, de wielen vastzetten en je positie fixeren.