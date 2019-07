Elke lichtbron voldoet!

In dit artikel enkele foto's die ik heb gemaakt met alleen gloeilampen. We hebben zelfs een video gemaakt over het gebruik van alternatieve lichtbronnen genaamd 'Mastering the modelshoot: Any light will do'.



Nu is de hele truc dat je moet begrijpen dat je je lichtkwaliteit controleert door de lichtbron dichterbij of verder weg van je model te plaatsen.