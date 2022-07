Last van een flare in je HDR foto? Haal het weg met je vinger

HDR technieken gebruik je als het dynamisch bereik van je landschap te groot is om in één foto te vangen. Maar dat betekent vaak dat er een felle lichtbron in je beeld is, zoals de zon. Dan heb je kans op flare.



Door tijdens het fotograferen er rekening mee te houden, kun je deze flare later eenvoudig weghalen.



Voor een HDR opname maak je een belichtingstrapje. Ik gebruik zelf altijd 5 opnamen met 1 stop verschil in belichting tussen de afzonderlijke opnamen.



Daarmee vang je vaak voldoende dynamisch in je fotoserie. Helaas komt het vaak voor dat het zonlicht een storende flare veroorzaakt.