Flitsfotografie tip: Licht weerkaatst als een biljartbal

Het mooiste flitslicht krijg je als het licht vanuit een andere hoek op je onderwerp valt. Dat zorgt namelijk voor diepte. Flits je vanaf je camera, dan is het de moeite om indirect te flitsen. Je laat je flitslicht dan weerkaatsen op bijvoorbeeld een muur, plafond of reflectiescherm.



Bij indirect flitsen is het goed om in je achterhoofd te houden dat licht weerkaatst als een biljartbal: de hoek van inval is gelijk aan de hoek van uitval. Daar wil je dus rekening mee houden als je indirect flitst.



In de praktijk richt je jouw flitser dus op de plek op de muur halverwege tussen jezelf en je onderwerp.