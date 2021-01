Fotografeer eens een stilleven

Als achtergrond heb ik eerst een witte muur gebruikt en daarna zwart doek. Geen van beide was een succes. Omdat de achtergrond belangrijk is in het overbrengen van een bepaalde sfeer liep ik hier steeds spaak.



Pas toen ik alle spulletjes buiten had gezet voor een oude verweerde (zelf) gepleisterde muur, werd ik pas echt enthousiast.



Later heb ik trouwens bij de binnenfoto in Photoshop de witte muur vervangen door een structuur/textuur (afbeelding in een aparte laag). Dit brengt gelijk diepte en sfeer in je foto. Hier kun je dus ook naar hartelust mee spelen!



Het leuke van een stilleven is dat je met simpele voorwerpen, interessante composities (foto's) kunt maken. Waarbij less is more juist versterkend werkt. Leuke bijkomstigheid is dat het ook nog harstikke leuk is om mee bezig te zijn en net zolang uitproberen tot het naar je smaak is.



Je hebt er geen ingewikkelde camera of flitser voor nodig. Wel een statief. Daarmee voorkom je bewegingsonscherpte en kun je op je gemak de compositie controleren.



Iedere standaard 50mm lens voldoet. Zelf heb ik gebruik gemaakt van een Lensbaby Velvet 56mm voor een romantisch glow effect en het Lensbaby Omni systeem voor wat speelsheid.