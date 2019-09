Fotograferen zonder licht

Foto: Umanoide via Unsplash

Astronomie

Waarnemingen in zichtbaar licht worden al geruime tijd gecombineerd met opnames in andere delen van het spectrum, waarbij de informatie van de afzonderlijke beelden elkaar aanvult, zodat we veel te weten komen over de oorsprong en werking van het heelal.Een opname in zichtbaar licht wordt dan bijvoorbeeld gecombineerd met beelden in ultraviolet, infratrood, röntgen en /of radiogolven, waardoor zeer complexe verschijnselen als quasars kunnen worden geanalyseerd. Het enige verschil tussen zichtbaar licht en radiogolven is de golflengte, dus waarom zou je er geen beelden mee kunnen maken?Uiteraard moet de ontvangen informatie in radiogolven voor de kijker wel omgezet worden in een zichtbaar beeld. Maar door aan elke radiogolflengte een kleur toe te wijzen, is dat geen probleem.Om beelden te vormen, hoef je uiteraard geen signalen in de gewenste golflengte uit te zenden (zoals bij radar): je moet er een ontvanger voor hebben die juist gevoelig is voor de gewenste golflengte. Wil je het infrarode licht van een sterrenstelsel vangen, dan moet je zorgen dat je telescoop daar gevoelig voor is.