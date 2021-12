Fototip: hang een plaat aan de muur

Een plaat aan de muur dus. De plaat die je in de foto hierboven ziet, kostte me 70 euro bij de lokale ijzerwinkel. De precieze specs weet ik helaas niet, ik heb gewoon gevraagd om een magnetische plaat .





Een plaat aan de muur is leuk, maar het gaat er natuurlijk om dat je 'm gebruikt. Wat doe ik ermee?Op mijn bord hangt altijd het project waar ik mee bezig ben. Soms zelfs meerdere. Direct na het fotograferen, importeer ik mijn foto's in Lightroom. In de navolgende dagen maak ik een A en B selectie. In de A-selectie zitten de beelden die meteen favoriet zijn, en in de B-selectie zitten twijfelgevallen.De A-beelden druk ik af op A5 formaat (op mijn eigen printer). De B-beelden druk ik iets kleiner af, waarna ik alles op het bord hang.Wanneer je seriematig werkt, is het belangrijk dat je k je twijfelgevallen print. Een serie bestaat bij mij nooit uit allemaal goede beelden uit de A-selectie. Met een serie vertel je een verhaal of wil je een sfeer overbrengen. En daarvoor put ik vaak uit de B-selectie.Als alles bij elkaar hangt, is het makkelijk schuiven en kun je een bepaalde selectie een paar dagen 'uitproberen'. Het gebeurt vaak dat foto's die direct mijn favoriet zijn, me na enkele dagen al beginnen te vervelen. En daar kom je dus alleen maar achter als je de beelden vaak ziet.Printen en ophangen dus, die foto's! Dat kan natuurlijk ook met een kant-en-klaar magnetisch bord, of gewoon een ouderwets prikbord. Zolang je er maar voor zorgt dat je jouw beelden vaak ziet.