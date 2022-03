Gebruik de croptool om compositie te leren

Je kunt een foto croppen. Daarmee snij je delen van de foto weg die ongewenst zijn. De croptool in Lightroom en Photoshop biedt je echter ook de mogelijkheid om meer over compositie te leren.



Ik leg uit hoe dit werkt, en het is heel eenvoudig. Het begin, in ieder geval.



Compositie is toch altijd weer het moeilijkste in fotografie. Vlakverdeling is belangrijk, net als inkaderen van je onderwerp, lijnen, en de altijd weer vervelende reeks aan compositie regel, of richtlijnen.



Er zijn zoveel regeltjes of richtlijnen in de compositie leer dat het moeilijk is om dit in de praktijk toe te passen. Welke regel of richtlijn moet je gebruiken en wanneer? En dan is er nog een ander probleem: ken jij ze uit je hoofd?



In Photohop en Lightroom is het mogelijk om een foto te croppen. In principe kan dit in ieder programma voor fotobewerking. Ik weet niet hoe het met andere software zit, maar Photoshop en Lightroom bieden de mogelijkheid tot hulplijnen in de crop-tool.