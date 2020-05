HDR fotografie tip: gebruik het niet teveel

Een HDR opname waarin een belichtingtrapje is gebruikt om het hele dynamische bereik van deze zonsopkomst vast te leggen. Zonder HDR was dit niet gelukt.

12mm, ISO100, f/11, sluitertijden tussen 1/6s en 1/125s

Wanneer de belichting van je onderwerp netjes binnen het dynamisch bereik van je camera past, is HDR niet nodig. Kijk daarvoor naar het histogram op het scherm van je camera. Loopt het histogram niet tegen de zijkanten op, dan hoef je geen belichtingstrapje te maken voor HDR.Stel, je bent in een situatie waarin wel een hoog dynamisch bereik nodig is om te voorkomen dat je over- of onderbelichting krijgt. Vraag je dan af of het ook daadwerkelijk nodig is om alles binnen dynamisch bereik te houden. Soms is het beter om delen van een foto heel donker of juist heel licht te houden.Wees dus kritisch of je foto wel HDR nodig heeft. Weet je het niet zeker, dan kun je altijd een belichtingstrapje maken, en nadien beslissen of je wel of geen HDR wilt gebruiken.