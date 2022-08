Heeft een hoge resolutie camera een snellere sluitertijd nodig?

Een foto croppen betekent dat in feite dat je een deel van de foto vergroot. Daarmee vergroot je ook de onscherpte die aanwezig is. Ga je croppen? Hou daar dan rekening mee.

Een voorzichtige conclusie

Sterker nog, ga je heel veel croppen, dan kan het van belang zijn dat je daarmee extra rekening houdt bij het kiezen van je sluitertijd. De regel 1/(brandpuntafstand * cropfactor) mag dan niet 2 of 3, maar misschien wel met 5 vermenigvuldigd worden.Een hogere resolutie camera zal bewegingsonscherpte sneller laten zien dan een camera met een lagere resolutie, juist vanwege de toename in resolutie. Je kunt immers meer detail onderscheiden.Echter, de manier van bekijken van een foto bepaalt voor een groot deel of de foto als scherp ervaren wordt of niet.Uiteraard wil je een scherpe foto, of je nu op 10% van de resolutie de foto bekijkt (op internet bijvoorbeeld) of op 100% (pixelpeeping op je monitor). Maar bedenk dat een klein beetje onscherpte toch een (beperkt) bruikbare foto kan opleveren. Alles hangt af van hoe je de foto gaat bekijken.Wat voor sluitertijden gebruik jij bij jouw camera bij het fotograferen uit de hand? Vertel het in een reactie onder dit bericht. Vertel er ook bij welke camera je dan gebruikt of welke resolutie die heeft, want dit maakt dus veel uit.