Fotografie technieken of stijlen, of zijn het fototrucjes?

Fotografie is meer dan alleen het registreren van iets. Het kan ook een manier van expressie zijn, of iets creatiefs. Kijk je goed rond, dan zie je dat er een aantal verschillende stijlen bestaan. Sommigen zijn goed te vinden, of je moet er toevallig tegenaan lopen. Wat vind jij van dit soort fotografie technieken of stijlen?



Stel er is een fotograaf die een bepaalde manier van fotograferen of nabewerken heeft. Die fotograaf wordt vervolgens bekend of zelfs beroemd. Dan kan zijn fotografie een stijl worden die door velen wordt gebruikt.



Een aantal zijn heel bekend, maar er zijn er ook waarvan je nooit gehoord hebt tot je er tegenaan loopt. Het kan zelfs zo zijn dat je een bepaalde stijl prachtig vindt, maar dat je niet wist dat er een naam voor was.



Wat denk jij van deze fotografie technieken of stijlen? Of vind je het niets meer dan een trucje, een rage die snel weer overwaait? Ik heb er een aantal verzameld, met een korte beschrijving. Ken jij er nog meer?





Dragan effect

Dit effect benadrukt de structuur van de huid bij portretten. Het wordt deels gedaan door een verlichting die de structuur benadrukt, deels door het versterken van de details in de nabewerking.