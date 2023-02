Heb je ooit van de Pep Ventosa techniek gehoord?

Je hebt het Orton effect. Sommigen kennen het Dragan effect. Er is ook een effect dat Pep Ventosa genoemd wordt. In dit artikel laat ik zien wat dit inhoud, hoe je dit doet, en wat mijn resultaten zijn met deze techniek. Ik vind het fantastisch, maar je moet ervan houden.



Iedereen kent inmiddels het Orton effect. Dat is die mooie zachte gloed die over een foto heen ligt. Meestal wordt dit in de nabewerking gedaan, maar het is ook mogelijk om dit tijdens het fotograferen te doen. Mits je camera de mogelijkheid heeft, dat wel.



Het Dragan effect is ook redelijk bekend, zeker onder de portret fotografen. Hiermee krijg je een bijna hyperrealistisch effect, met een overvloed aan details. Goed uitgevoerd levert dit indrukwekkende resultaten op. Dit effect is alleen in de nabewerking te verkrijgen.



Een effect dat minder bekend is, wordt het Pep Ventosa effect genoemd. Net als het Orton en Dragan effect is dit ook genoemd naar de fotograaf die er bekendheid mee gekregen heeft. De fotograaf heet... Pep Ventosa.