Hoe kun je ruis in je foto's vermijden en verminderen?

We hebben het allemaal al vaker gezien in onze foto's: die ruis die onze foto's soms lelijk maken. Maar hoe voorkom je deze ruis? En, in gevallen waar het niet te vermijden is, hoe verminder je ruis in foto's?



In dit artikel zal ik kort uitleggen hoe ruis te voorkomen of verwijderen.





Wat is ruis?

Waardoor wordt ruis veroorzaakt?

Vijf manieren om ruis te verminderen

Ruis verminderen in Lightroom of Adobe Camera Raw

Ruis is eigenlijk een verstoring voor lichtgevoeligheid. De storing laat zwarte of gekleurde pixels zien die er niet horen te zijn. Iedere camera beschikt over ruisreductie. Er is echter onderscheid tussen twee soorten ruis.Bij kleurruis ontstaan gekleurde pixels tussen de goede pixels. Luminantieruis is een mildere vorm, waarbij de pixels ontstaan in verschillende grijswaarden.Ruis wordt geďntroduceerd wanneer je een foto met lange belichtingstijd maakt of een hoge ISO-waarde op je camera gebruikt.Maar wat telt als een hoge ISO-instelling? Dat hangt af van je cameramodel, maar tegenwoordig beginnen de meeste camera's ruis te vormen rond ISO 1600 of 3200.Vergelijk het met het verhogen van je bastonen op je geluidsinstallatie. Bij veel bas zal het geluid vervormen en de geluidskwaliteit slechter worden.Betekent dit dat je nooit lange sluitertijden moet maken of ISO 100 moet overschrijden? Nee, natuurlijk niet. Soms moet je - of wilt je zelfs - lange sluitertijden gebruiken of de ISO verhogen.Landschapsfotografen, evenementfotografen, bedrijfsfotografen en sportfotografen fotograferen soms bij weinig licht, wat een lange sluitertijd en/of een hoge ISO vereist.Tegelijkertijd zijn er eenvoudige manieren om te veel ruis in je foto's te voorkomen.Hieronder deel ik vijf methoden voor het minimaliseren van ruis tijdens het fotograferen. Niet iedere methode is van toepassing op elke situatie, daarom loont het de moeite om ze allemaal te kennen - en zorgvuldig de juiste methode te kiezen voor jouw specifieke situatie.Ja, we beginnen met de meest voor de hand liggende methode. Maar fotografen duwen hun ISO vaak te hoog, te snel, wat leidt tot een slechte beeldkwaliteit.Als jouw camera drie jaar of nieuwer is, zal de hoge-ISO kwaliteit gewoon goed zijn. Je zou niet te veel ruis in je afbeeldingen moeten zien ontstaan, zelfs niet tot ISO 3200.Er kan echter nog steeds veel ruis zichtbaar worden bij de hogere ISO-waarden, zoals ISO 6400, ISO 12800 en meer.Verhoog je ISO dus niet onnodig. Houd in plaats daarvan rekening met je belichting en besef dat fotograferen met een hoge ISO meer ruis in je foto's zal produceren.Verhoog indien nodig je ISO, maar overweeg andere opties voordat je bijvoorbeeld ISO 12800 kiest:• Open je diafragma tot de grootste lensopening (bijvoorbeeld f/2.8);• Fotografeer je bij weinig licht, gebruik dan een statief en verleng je sluitertijd;• Als je bv een portret wilt maken, gebruik dan een flitser.Elk van deze strategieën helpt je om een mooie, heldere belichting te krijgen - zonder de ISO onnodig te verhogen.Als jouw opnamen nog steeds te donker zijn, moet je natuurlijk de ISO verhogen. Ik raad je aan om wat testopnames te maken om erachter te komen wat de ISO-mogelijkheden van je camera zijn en op welk punt de ISO-instellingen de beeldkwaliteit echt verminderen.Jarenlang fotografeerde ik met een Canon 5D mark I en ik wist dat alles boven ISO 1.000 echt lastig te gebruiken was. Ruis bij ISO 1.000 en hoger was lastig te verwijderen. En als ik het wel met succes kon verwijderen, zag het hele beeld eruit als een aquarel 'dankzij' het ruisonderdrukkingsproces.Dus ik werkte binnen mijn beperkingen. Tegenwoordig zijn er veel betere oplossingen voor het verminderen en verwijderen van ruis. In de laatste categorie is het softwareprogramma 'Topaz DeNoise Ai' een van de beste oplossingen.Intimideert het idee om in RAW te fotograferen je? Het zou niet moeten. RAW is een geweldige manier om het beste uit je afbeeldingen te halen, dus zorg ervoor dat je het gebruikt.Je hoeft echter niet altijd RAW te schieten. Maar wanneer je merkt dat je minder licht ter beschikking hebt, schakel dan zeker over naar RAW.Waarom is dit zo belangrijk? Jpeg's worden geleverd met compressie - een proces waarbij ruis in je afbeeldingen wordt 'ingebakken'. Dus het nadien verwijderen van ruis op je computer wordt erg lastig.Door een te donkere belichting op te helderen, wordt ruis eerder zichtbaar. Daarom is het van essentieel belang dat je belichting vanaf het begin goed is.Als je aan het fotograferen bent, raad ik je ten zeerste aan om het scherm van je camera te controleren - inclusief het histogram - om er zeker van te zijn dat je de belichting correct is.En wees niet bang om meerdere foto's te maken met verschillende belichtingen, vooral als je te maken hebt met een lastige scčne; better safe than sorry!Hoe hoger je ISO, hoe meedogenlozer je foto. Met andere woorden: als je een hoge ISO-waarde gebruikt, kun je de belichting maar beter goed regelen, want het versterken van een onderbelichte hoge ISO-foto zal resulteren in een beeld met veel ruis.Men noemt dit 'Expose To The Right' (ETTR): belicht aan de rechterzijde van je histogram. Natuurlijk ook niet overbelichten. Hoewel overbelichting geen problemen met ruis zal veroorzaken, zal het details in de heldere delen uitwissen, wat nooit een goede zaak is.Lange sluitertijden produceren vaak beelden met veel ruis. De camerasensor zal warm worden en ongewenste ruis veroorzaken. Laat dit je er niet van weerhouden lange sluitertijden te gebruiken.Je kunt zelfs overwegen een reeks lange sluitertijden te maken en vervolgens elk bestand op je computer op ruis te controleren.Als je eenmaal de beperkingen van je camera hebt bepaald, zorg er dan voor dat je de sluitertijd niet langer instelt dan je camera aankan. Het belangrijkste punt hier is om de limieten van je uitrusting te kennen en binnen die limieten te fotograferen.De meeste camera's bieden een functie die ruisonderdrukking bij lange belichting wordt genoemd. Als je in het jpg bestandsformaat fotografeert en lange belichtingen maakt, is het een goed idee om deze in te schakelen.Welnu, zoals hierboven besproken, zijn foto's met een lange belichtingstijd bijzonder gevoelig voor ruis. Een optie voor ruisonderdrukking met lange belichtingstijd is ontworpen om dit probleem tegen te gaan.Je camera maakt dan een tweede opname om vervolgens het ruisprofiel van deze tweede afbeelding te gebruiken om ruis in de eerste foto te verminderen.Ruisonderdrukking bij lange sluitertijden heeft echter een serieus nadeel: het kost tijd, meestal net zo lang als de oorspronkelijke belichting.Dus als je een sluitertijd van 30 seconden gebruikt, heeft de camera 30 seconden extra nodig om de ruis te verwijderen. En als je een uur fotografeert, heb je nog een uur nodig om de ruis te verminderen, wat vervelend lang wachten is!Dus ja, het kan onpraktisch zijn als je opnamen van 10 minuten maakt. Maar voor middellange lange belichtingen is het vaak de moeite waard om te gebruiken.Zelfs met de beste technieken krijg je nog steeds ruis in je foto's - althans af en toe. Dat is waar nabewerkingstechnieken voor ruisonderdrukking van pas komen.Hieronder mijn aanbevolen workflow met Lightroom Classic of Adobe Camera Raw (maar houd er rekening mee dat je vergelijkbare methoden in andere programma's kunt gebruiken). Zoals het eerdergenoemde 'Topaz DeNoise Ai'.