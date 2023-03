Hoe moet je het noorderlicht fotograferen

Het noorderlicht, gefotografeerd door Olaf Oudendijk bij Hargen aan Zee (Foto is met toestemming gebruikt.)

Het is interessant om te weten dat de activiteit van de zon ongeveer een 11-jaarlijkse cyclus kent. In 2019 was die op een minimum, waardoor het noorderlicht minimaal van sterkte was. Nu neemt de activiteit dus jaarlijks toe tot een geschat maximum in 2024.Dit betekent dat de kans dat we het noorderlicht in Nederland gaan zien toeneemt. Hou er rekening mee dat wat eind februari 2023 aan noorderlicht te zien was vaker voor zal komen. Het loont dus de moeite om de noorderlichtvoorspellingen in het oog te houden.Download een app met de noorderlicht activiteit. Ik gebruik naar tevredenheid My Aurora Forecast, maar er zijn er meer. Hou dan de activiteit in het oog en kijk uit naar voorspellingen van Kp 6 en hoger. Voorspellingen zijn nooit zeker, maar het geeft in ieder geval een indicatie.