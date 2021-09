Hoe noodzakelijk is een flitslichtmeter?

Vorige week vroeg ik jullie voor mijn nieuwe boek naar de vragen die jullie hebben bij flitsfotografie. En van de onderwerpen die ik vaker hoorde was over een flitslichtmeter. Maar is die eigenlijk wel nodig?





Onderbelicht

Overbelicht

Goed belicht

Flitslichtmeter

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Ik weet dat sommige fotografen zweren bij het gebruik van de lichtmeter bij het opstellen van het licht. Het is immers de enige manier om duidelijkheid te hebben over hoe veel licht er van elke lichtbron komt.In de praktijk gebruik ik zelf echter mijn lichtmeter bijna nooit voor mijn flitsfotografie. In plaats daarvan check ik bij het opstellen van mijn lichten het histogram van de eerste foto's die ik maak.Dan kijk ik voornamelijk naar de rechterkant van het histogram. Is mijn foto niet overbelicht en is mijn foto niet onderbelicht.Bij een onderbelichte foto zie je dat aan de rechterkant van het histogram (bij de hooglichten) geen pixels zitten. De grafiek is daar leeg.De foto is waarschijnlijk ook te donker, maar vaak zie je dat niet op het schermpje achterop je camera. Zeker wanneer je in een donkere ruimte aan het fotograferen bent. Dan is zo'n schermpje vaak zo helder dat je denkt dat je foto goed belicht is.Als je bezig bent met low-key fotografie denk je in deze gevallen al helemaal snel dat het wel prima is zo. Je kunt echter beter wat teveel licht hebben en dat in Lightroom achteraf donkerder maken, dan andersom.Ook als he foto overbelicht is, zie je dit aan de rechterkant van je histogram. De grafiek loopt dan helemaal tegen de rechterzijde aan. Die pixels helemaal aan de rechterkant zijn allemaal puur wit. Er zit geen beeldinformatie meer in.Zelfs wanneer je een witte achtergrond in je foto hebt wil je in principe geen uitgebeten achtergrond. Zorg er dan voor dat je piek net voor het uiterste rechterpunt in de histogram ligt.Is je foto goed belicht, dan zie je dat ook direct terug in je histogram. Geen pixels overbelicht en een verdeling over het gehele histogram. Dat geeft je de maximale mogelijkheden bij het nabewerken.Wat nog wel goed is om te weten is dat de rest van je histogram minder belangrijk is. Het maakt niet uit waar de heuvels in je histogram zitten en het is ook niet erg als er een piek aan de linkerkant van je histogram zit.Die linkerkant geeft pixels aan die volledig dichtgelopen zijn. In principe ook niet wat je wilt, maar bij sommige foto's (zoals de eerder genoemde low-key foto's) is dat volkomen normaal.Het is overigens echt niet altijd te voorkomen dat er geen uitgebeten witte pixels in je foto komen. Als de zon in beeld is of een andere lichtbron, dan is die vaak wit uitgebeten. Dat is iets wat je niet zomaar oplost en doorgaans ook niet zo'n probleem.Je kijkt dus altijd naar het histogram in combinatie met de foto die je gemaakt hebt. Is de verdeling van lichte en donkere punten in je foto overeenkomstig met het histogram? En houd dus vooral die rechterzijde in de gaten.In mijn ogen is een flitslichtmeter in veel gevallen dus niet noodzakelijk. Het kan in sommige situaties zeker wel handig zijn om sneller de juiste instellingen te bereiken.In mijn boek ga ik het gebruik van een flitslichtmeter ook zeker aandacht geven.Gebruik jij een flitslichtmeter voor je flitsfoto's?Waarom juist wel of juist niet?Laat het weten in de reacties!Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.