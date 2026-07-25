Hou overzicht: maak geen jpeg van je raw-bestanden

Fotografeer je in het raw-bestandsformaat? Dan zal je na het bewerken van de foto misschien een jpeg maken. Misschien is het beter om dit niet te doen, tenzij je daadwerkelijk een doel hebt.



Het klinkt zo logisch. Je maakt een foto in raw, importeert het in je favoriete fotobewerkingsprogramma en bewerkt de foto tot een eindresultaat. Vervolgens exporteer je de foto naar een jpeg.



En dan? Wat doe je dan met deze jpeg-foto? Zet je die ergens op de harde schijf? Gebruik je die foto voor print, afdrukken of social media? Of neemt dat jpeg-bestand alleen maar ruimte in op je harde schijf?



Het idee van een fotobewerkingsprogramma met een catalogus is het beheren van alle foto's. Je doet dat in het programma, niet daarbuiten. Het maakt niet uit of je Lightroom, Bridge, Capture One, Luminar of DxO PhotoLab gebruikt.



In die programma's zoek je foto's, bekijk je de foto's, en bewerk je foto's. Dat is het hart van je fotobeheer. Waarom zou je dan exporteren naar een jpeg als je alles perfect kan bekijken met die programma's?



