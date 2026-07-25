Hou overzicht: maak geen jpeg van je raw-bestanden

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Hou overzicht: maak geen jpeg van je raw-bestandenzaterdag 25 juli 2026, 14:14 door Nando Harmsen | 98x gelezen | 0 reacties
Fotografeer je in het raw-bestandsformaat? Dan zal je na het bewerken van de foto misschien een jpeg maken. Misschien is het beter om dit niet te doen, tenzij je daadwerkelijk een doel hebt.
Het klinkt zo logisch. Je maakt een foto in raw, importeert het in je favoriete fotobewerkingsprogramma en bewerkt de foto tot een eindresultaat. Vervolgens exporteer je de foto naar een jpeg.
En dan? Wat doe je dan met deze jpeg-foto? Zet je die ergens op de harde schijf? Gebruik je die foto voor print, afdrukken of social media? Of neemt dat jpeg-bestand alleen maar ruimte in op je harde schijf?
Het idee van een fotobewerkingsprogramma met een catalogus is het beheren van alle foto's. Je doet dat in het programma, niet daarbuiten. Het maakt niet uit of je Lightroom, Bridge, Capture One, Luminar of DxO PhotoLab gebruikt.
In die programma's zoek je foto's, bekijk je de foto's, en bewerk je foto's. Dat is het hart van je fotobeheer. Waarom zou je dan exporteren naar een jpeg als je alles perfect kan bekijken met die programma's?
Een jpeg-bestand zonder specifiek doel exporteren is het genereren van een extra fotobestand waar je verder niets mee kan doen. Behalve het bekijken in Verkenner of Finder. Maar daar heb je het fotobeheer programma voor.
Het exporteren naar een jpeg doe je met een specifiek doel in gedachte. Je zorgt voor de juiste resolutie en afmetingen. Voor print, of social media, of voor het bekijken in Verkenner of Finder als je dat graag doet.
Na het gebruik heb je die specifieke jpeg niet meer nodig. Want de volgende keer heb je misschien een ander formaat of resolutie nodig. Dus, gooi de jpeg na gebruik gewoon weer weg. Je hebt immer het bewerkte origineel.
Een ander argument voor het niet exporteren zonder doel is harde schijfruimte. Het gebruikt misschien weinig ruimte, maar het verbruikt wel. Bovendien heb je de foto dubbel of zelf driedubbel op je harde schijf, en in een keur aan verschillende resoluties.
Mocht je toch nog de bewerking wat aanpassen, dan klopt de jpeg die je op de harde schijf bewaart ook niet meer. Kan je dat dan nog bijhouden? Met andere woorden, erg ontstaan andere versies en het overzicht raakt makkelijk zoek.
Natuurlijk is de keuze helemaal aan jou zelf. Toch is het de overweging waard om geen jpeg van je bewerkte raw-bestand te maken. Tot je het nodig hebt. Exporteer dan in de juiste afmetingen, gebruik het, en gooi het weer weg.
Op deze manier hou je perfect overzicht en raakt je harde schijf niet gevuld met allerlei jpeg-versies van je foto's. Mocht je dan toch graag op je computer door je foto's bladeren, buiten je fotobeheer om? Exporteer dan een selectie foto's in je schermresolutie.
Heb jij al je raw-bestanden ook als bewerkte jpeg op je harde schijf staan? Laat dan weten met wat voor doel je dat hebt gedaan. Zet het in een reactie onder dit bericht.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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