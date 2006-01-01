Meer: Tips en Truuks
Is er kwaliteitsverschil tussen raw en gecomprimeerd raw?dinsdag 3 maart 2026, 16:16 door Nando Harmsen | 49x gelezen | 0 reacties
Je kan in de meeste camera's niet alleen tussen jpeg en raw bestandsformaat kiezen, maar ook tussen raw en gecomprimeerd raw. Met die laatste is de bestandsgrootte kleiner en passen er meer foto's op je geheugenkaartje. Maar hoe zit het dan de kwaliteit?
Een raw-bestand bevat alle sensor informatie waardoor je maximaal gebruik kan maken van de mogelijkheden van de camera. Een raw-bestand is daarom ook veel groter, en heeft meer ruimte nodig op je geheugenkaart.
De data van een raw-bestand kan ook gecomprimeerd worden. Daardoor zal het minder opslagruimte nodig hebben. En zo passen er ook meer foto's op je geheugenkaartje. Dit verschil in opslagruimte kan enorm zijn.
Om een voorbeeld te nemen, een raw-bestand uit de Canon EOS R5 is ongecomprimeerd tussen de 35 MB en 60 MB groot. Dit verschil ligt aan de hoeveelheid details in de foto, en de gebruikte ISO-waarde. Voor een gecomprimeerd raw-bestand (craw) is dat tussen de 17 MB en 30 MB.
Bij Canon is het simpel kiezen. Of je kiest ongecomprimeerd, of gecomprimeerd. De eerste is een raw, de tweede een craw. Bij andere cameramerken kan je soms ook nog kiezen voor lossy of lossless gecomprimeerd.
Het verschil tussen lossy en lossless is, dat in het eerste geval data 'weggegooid' wordt om het te comprimeren. In het tweede geval, lossless, betekent dat er geen data 'weggegooid' wordt. Lossless comprimeren kost meer rekenkracht.
De vraag is dan; heeft een gecomprimeerd raw-bestand minder kwaliteit dan een ongecomprimeerd raw-bestand? Het antwoord daarop is simpelweg: nee. Of beter gezegd, als er enig verlies aan kwaliteit is, zal dat niet te zien zijn.
De bovenstaande foto laat het verschil van een onbewerkt raw- en craw-bestand op hoge ISO-waarde. Als dit bij deze ISO-waarde al geen verschil laat zien, kan je er zeker van zijn dat dit bij lagere ISO-waarden ook zo zal zijn.
De volgende foto laat het verschil zien van een opname met ISO6400 die vier stops onderbelicht is, en vervolgens gecorrigeerd in Lightroom Classic. Er is geen verschil tussen raw en craw te zien. Lagere ISO-waarden laten hetzelfde zien.
Deze voorbeelden zijn van de Canon EOS R5. Ik ga er vanuit dat ook bij andere camera's het verschil tussen ongecomprimeerd en gecomprimeerd raw niet te zien zal zijn. Zelfs niet tussen lossy en lossless gecomrpimeerde bestanden.
Je kan dit het beste zelf gaan uittesten met jouw eigen camera om jezelf te overtuigen. Zet je camera op een statief en maak met de verschillende raw-bestanden die je camera heeft foto's. Doe dit met lage en hoge ISO-waarden en vergelijk ze op 100% weergave.
Herhaal dit ook met onderbelichting. Bijvoorbeeld drie of vier stops, die je dan vervolgens corrigeert in je fotobewerking tot de correcte belichting. Doe dit ook met lage en hoge ISO-waarden en vergelijk ze met elkaar.
Hiermee leer je tevens je camera beter kennen. Niet alleen wat het verschil is tussen de verschillende raw-beelden, maar ook hoeveel ruis je bij hoge ISO-waarden krijgt. En wat onderbelichting corrigeren voor gevolg heeft op de kwaliteit.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
