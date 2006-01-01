Is er kwaliteitsverschil tussen raw en gecomprimeerd raw?



Deze voorbeelden zijn van de Canon EOS R5. Ik ga er vanuit dat ook bij andere camera's het verschil tussen ongecomprimeerd en gecomprimeerd raw niet te zien zal zijn. Zelfs niet tussen lossy en lossless gecomrpimeerde bestanden.



Je kan dit het beste zelf gaan uittesten met jouw eigen camera om jezelf te overtuigen. Zet je camera op een statief en maak met de verschillende raw-bestanden die je camera heeft foto's. Doe dit met lage en hoge ISO-waarden en vergelijk ze op 100% weergave.



Herhaal dit ook met onderbelichting. Bijvoorbeeld drie of vier stops, die je dan vervolgens corrigeert in je fotobewerking tot de correcte belichting. Doe dit ook met lage en hoge ISO-waarden en vergelijk ze met elkaar.



Hiermee leer je tevens je camera beter kennen. Niet alleen wat het verschil is tussen de verschillende raw-beelden, maar ook hoeveel ruis je bij hoge ISO-waarden krijgt. En wat onderbelichting corrigeren voor gevolg heeft op de kwaliteit.



