How to: het bokeh-effect

Foto: Mark Kamalov

Het diafragma is opgebouwd uit metalen plaatjes, ook wel diafragmalamellen genoemd. Deze lamellen vormen samen een cirkelvormige opening die je open of dicht kunt schroeven.Bij een open diafragma is sprake van een grote lensopening (laag f-getal, bijvoorbeeld f/2.8) en vormen de lichtpunten onscherpe cirkels. De afstand tot deze lichtpunten bepaalt de grootte van deze cirkels. Hoe verder je van de lichtpunten af staat, hoe groter de cirkels worden.Je kunt ook van bokeh spreken als de foto een wazige achtergrond heeft en een scherpe voorgrond. De kleuren en vormen op de achtergrond lopen dan mooi in elkaar over.