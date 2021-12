Nachtfotografie tip: bokeh ringen gebruiken

Het kan heel leuk zijn om 's-avonds portretten te fotograferen. Een flitser in combinatie van een hele kleine scherptediepte kan bovendien nog iets extra leuks opleveren: bokeh ringen.



Het geeft je portret een extra sfeervolle uitstraling. Hoe je foto eruit komt te zien is uniek, want elk objectief geeft weer een andere uitstraling.



Ik heb er al eens over geschreven, bokeh. Het is een term die niets meer dan het uiterlijk van de onscherpte in een foto betekent. Vergelijk het met het boeket van onscherpte. Wil je er meer over lezen, bekijk dan mijn artikel over bokeh.