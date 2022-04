Instelling tip: oogdetectie in combinatie met back button focus

Back button focus is een techniek die al door menig fotograaf wordt gebruikt. Echter stappen veel fotografen door de komst van eye-detection (autofocus systemen die zelf ogen herkennen) weer terug op autofocus achter de ontspanknop.



In veel gevallen werkt dit prima, echter zijn er momenten waarin de camera het met oogdetectie het lastig heeft. Denk aan situaties met rommelige achtergronden of bij het fotograferen van kleine dieren (zoals muizen).



Zelf ben ik ook tegenaan gelopen en heb inmiddels een setup gevonden die voor mij erg goed werkt. Back-button-focus in combinatie met oogdetectie! In dit artikel leg ik je hier meer over uit!





Wat is handig aan back-button-focus?

Back button focus is een techniek waarbij je de autofocus van een camera achter een specifieke knop plaatst. Standaard zit autofocus achter de ontspan knop. Oftewel, als je op de ontspanknop drukt zal de camera scherpstellen en een foto maken.Omdat je in sommige situaties de scherpstelling niet wilt aanpassen is het handig om deze achter een specifieke knop te plaatsen. Een voorbeeld situatie is een paaltje waar je een vogel op verwacht.Het voordeel van back button focus is dat je de scherpstelling kan bepalen en wanneer jij denkt dat de vogel land, druk je enkel op de ontspanknop waarna de camera foto's maakt zonder de autofocus aan te passen.Het resultaat is dat je onderwerp je scherpstelling in vliegt met een scherpe foto als resultaat. Hieronder een voorbeeldfoto van een Grutto.