Kies altijd het juiste standpunt voor je foto - less is more

Wanneer iets mooi is, dan wil je daar natuurlijk zoveel mogelijk van op de foto. Dat heeft een nadeel want je hebt de kans om dan ook storende elementen in beeld te krijgen. Soms is dat iets kleins, soms is dat groot zodat het de foto verpest. Het juiste standpunt kan de oplossing zijn.



Het is eenvoudig om storende elementen in je foto te krijgen. Neem een groothoek, en fotografeer zoveel mogelijk van het landschap. Het maakt niet uit of het een stedelijk landschap is, of een natuurlijk landschap.



Zo trof ik in het Franse Bastide dorp Cordes-sur-Ciel een plekje dat een mooi beeld zou kunnen opleveren. Zoals zo vaak in dit soort pitoreske dorpjes, staan de auto's altijd weer in de weg. In dit geval was er zelfs een hele parkeerplaats.