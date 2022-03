Kies liever het geschikte objectief in plaats van het beste objectief

Sneeuwstorm op het strand van Haukland. Het is belangrijker om wat bescherming tegen de sneeuw te hebben, dan een lichtgevoelig objectief.

Er is nog een ander voordeel aan de 'kleinere' objectieven, iets dat ik eerder al ter sprake bracht: het gewicht. Je hoeft minder kilo's mee te dragen, het is compacter en nodigt dus eerder uit om je apparatuur mee te nemen. Allemaal voordelen.Je zou dit nog zelfs verder kunnen doorvoeren tot de camera. Een landschapsfotograaf heeft in mijn ogen niet per se een grote full frame nodig.Bijvoorbeeld de Fujifilm camera's met een 1,5x cropsensor zijn uitermate geschikt voor landschappen te fotograferen. Het is namelijk makkelijker om hele grote scherptedieptes te bereiken dankzij die kleinere sensor.Dit bij elkaar opgeteld levert een kleinere camera op, kleinere objectieven, zonder dat je in moet leveren op kwaliteit. Vooral voor de fotograaf die veel reist of veel onderweg is kan dit een goede reden zijn om heel bewust te gaan kiezen.