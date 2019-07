Kleurzweem verwijderen door zwart-wit omzetting

f/1.4, 1/125s, 100 ISO @ 50mm

Zoals je ziet in bovenstaande foto zit er een groen zweem op delen van Michelle's gezicht (in de oogkas, onder de neus en op haar kin) en in haar haar. Dit komt vooral door de groene varens waar ze tussen staat en het zonlicht dat hierop weerkaatst.Je kunt je best doen om deze zweem weg te halen door bijvoorbeeld in Lightroom met een aanpassingspenseel op de groene plekken te schilderen met een rode kleurtint. Hiermee neutraliseer je het groen.Dit is echt wel een lastig klusje, want het luistert best nauwkeurig en uiteraard is de groen zweem niet overal even sterk.Er is gelukkig een snelle oplossing: je kunt de foto omzetten in zwart-wit. Logischerwijs heb je in zwart-wit helemaal geen last van dit soort kleurzwemen. Met de zwart-wit omzetting (en nog een paar andere -niet kleurzweem gerelateerde- aanpassingen in Lightroom) kreeg ik uiteindelijk deze foto: