Landschapsfotografie tip: Niet alles op de foto zetten

Het is zo verleidelijk om een mooi landschap in zijn geheel te fotograferen. Dat geldt in feite niet alleen voor landschappen, maar ook voor stedelijke landschappen, en zelfs objecten of portretten.



Het kan ook moeilijk zijn om al dat moois niet in één beeld vast te leggen. Je wilt ten slotte zoveel mogelijk van wat je ziet vastleggen. Niet voor niets wordt bij het fotograferen van landschappen vaak groothoek of zelfs ultragroothoek gebruikt.



Het gevaar van dit soort foto's met groothoek en ultragroothoek is echter, dat je te veel op de foto krijgt waardoor het een drukke foto wordt met teveel onderwerpen. Bovendien komt alles ook nog heel klein in beeld. Misschien herken je het wel; de foto laat niet zien hoe indrukwekkend het was toen je er stond.



Maak die groothoekfoto als je in een mooi landschap bent. Waarom ook niet, het is immers prachtig.



Concentreer je daarna naar de details in dat mooie landschap. Zoom in op bijzondere objecten, verander je standpunt, kijk naar vormen en lijnen.