Let op met MagSafe en PhotoPills AR

Met PhotoPills is het mogelijk om AR te gebruiken voor het vinden van de positie van de zon, maan, Melkweg en andere hemelverschijnselen. Een magneet kan de nauwkeurigheid verstoren. Let dus ook op met MagSafe en Qi2.
Wie het nog niet weet, MagSafe is een magnetisch systeem dat in moderne iPhones is ingebouwd. Hiermee kan je draadloos opladen, of hulpmiddelen magnetisch aansluiten. Een powerbank, externe opslag, of telefoonhoesjes.
Voor de niet-iPhones heet het systeem Qi2. Hoewel de naam anders is, is het vrijwel hetzelfde. Het is belangrijk om te weten dat het gebruik maakt van magneten. MagSafe en Qi2 is handig want het is op veel manieren te gebruiken.
Ben jij een gebruiker van PhotoPills om je fotografie te plannen? Pas dan op met MagSafe en Qi2. De magneten van de hulpmiddelen kunnen een goede werking van PhotoPills verstoren. Ook een telefoonhoesje dat MagSafe of Qi2 geschikt is valt daaronder.
Ga je de positie van zon, maan of Melkweg in PhotoPills zoeken met Augmented Reality, afgekort AR, dan gaat het waarschijnlijk fout als er iets met MagSafe of Qi2 is aangesloten. De positie die aangegeven wordt is niet meer correct.
Wil je AR gebruiken in PhotoPills, zorg dan altijd dat je een telefoonhoesje dat MagSafe of Qi2 geschikt is verwijderd. Haal een powerbank eraf dat gebruik maakt van dit systeem, of een externe schijf, of wat dan ook.
Daarbij moet je ook rekening houden met grote metalen constructies, die het kompas in de smartphone kan verstoren. Vergeet niet, in grote betonnen constructies zit ook metaal. Hou een respectabele afstand voor een goede werking.
Op deze manier zorg je dat PhotoPills veel nauwkeuriger is. Het vereenvoudigd het plannen op locatie, zeker wanneer je AR gebruikt.
Alles over het gebruik van Photopills
Een van de meest bruikbare apps voor de landschapsfotograaf of sterrenfotograaf is Photopills. Het is niet gratis, maar voor tien euro heb je een app die je in staat stelt om ongekend nauwkeurige planningen te maken voor sterrenfoto's, de maan, zonsondergang of zonsopkomst.
De mogelijkheden zijn enorm en overweldigend. Maar bestudeer je de app stap voor stap wordt het duidelijk hoe alles werkt en hoe je het kunt inzetten voor het plannen van een foto.
Er zijn twee cursussen beschikbaar op Photofacts Academy. Starten met Photopills, en Photopills voor gevorderden. Alle aspecten van de app komen in deze cursussen aan bod, van eenvoudig gebruik tot plannen in detail.
De cursussen zijn gratis te bekijken voor wie lid is van Photofacts Academy. Ben je nog geen lid, geef je dan op en profiteer van het enorme cursusaanbod.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
