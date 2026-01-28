Fotolocaties opslaan in PhotoPills

Meer: Video tutorials
Fotolocaties opslaan in PhotoPillswoensdag 28 januari 2026, 18:18 door Nando Harmsen | 36x gelezen | 0 reacties
Maak je gebruik van PhotoPills? Wist je dat je ook interessante locaties kunt opslaan om later nog eens naar toe te gaan? In deze video laat ik zien hoe je dat doet. Vergeet zo nooit meer waar je die mooie foto kunt gaan maken.
PhotoPills is erg handig voor het plannen van een foto. Of om te zien hoe op elke denkbare locatie de stand van de zon, Maan of Melkweg is. Een bijzondere foto hoeft zo geen toeval te zijn.
Heb je een mooie locatie? Sla dit dan op in PhotoPills. Zo heb je direct alle informatie ter beschikking wanneer het moment daar is om die foto te gaan maken. Hoe je dat doet laat ik zien in de onderstaande video.
Alles over het gebruik van Photopills
Een van de meest bruikbare apps voor de landschapsfotograaf of sterrenfotograaf is Photopills. Het is niet gratis, maar voor tien euro heb je een app die je in staat stelt om ongekend nauwkeurige planningen te maken voor sterrenfoto's, de maan, zonsondergang of zonsopkomst.
De mogelijkheden zijn enorm en overweldigend. Maar bestudeer je de app stap voor stap wordt het duidelijk hoe alles werkt en hoe je het kunt inzetten voor het plannen van een foto.
Er zijn twee cursussen beschikbaar op Photofacts Academy. Starten met Photopills, en Photopills voor gevorderden. Alle aspecten van de app komen in deze cursussen aan bod, van eenvoudig gebruik tot plannen in detail.
De cursussen zijn gratis te bekijken voor wie lid is van Photofacts Academy. Ben je nog geen lid, geef je dan op en profiteer van het enorme cursusaanbod.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 18 februari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 3 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Limburg)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Let op met MagSafe en PhotoPills AR
door Nando Harmsen
-
Een zonsopkomst dankzij Photopills
door Nando Harmsen
-
Cursus over de app PhotoPills voor Landschapsfotografie
door Elja Trum
-
Photopills om fotolocaties op te slaan
door Nando Harmsen
-
Een landschapsfoto tot in detail plannen, of toch niet?
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.489 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.