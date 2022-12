Manieren om een boom te fotograferen

Ik ben nog wat verder naar rechts gaan staan om de boom exact in het midden te krijgen. Deze symmetrie maakt de foto voor mij prettiger om naar te kijken.



Maar door de afstand die ik genomen heb, is de boom wat te klein in beeld gekomen. Hij valt een beetje in het niet tussen het bos links en rechts. Dus moet de boom groter worden. Wachten tot de boom nog wat gegroeid is gaat niet, dus moeten we een ander trucje uithalen.



Inzoomen is niet mogelijk, want dat maakt niet alleen de boom groter, maar ook de bossen in de achtergrond. De verhouding in grootte tussen beide verandert niet. Bovendien krijg ik minder van de bossen in beeld omdat de beeldhoek kleiner wordt.



Dichterbij gaan is een andere oplossing. Alleen zal door de beeldhoek die ik heb bij dit brandpunt (40mm) de boom niet langer helemaal in beeld komen. Dus moet ik dat compenseren door niet alleen dichterbij te gaan staan, maar ook wat uit de zoomen.



Ik ben daarbij van ongeveer 40mm naar 24mm beeldhoek gegaan. Hierdoor verander ik de onderlinge verhouding in grootte tussen de boom en de bossen in de achtergrond. Ik heb bovendien gezorgd dat de takken van de boom los blijven van de bossen aan de zijkant.