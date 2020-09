» Modellen voor je fotoshoot; de juiste foto's kiezen

Foto's selecteren in Lightroom Mobile

Werk met een contract

Slechte compositie

Cursus Fotoshoot onder Controle

Wat ik zelf doe is alles wat niet acceptabel is direct te verwijderen gedurende de sessie of net erna. Daarna hernoem ik alle foto's waardoor ze weer netjes oplopend zijn van nummer.Op deze manier geef ik mijn klant een flink aantal opties die allemaal goed zijn, en ik voorkom dat ik de vraag krijg waar 'nummer 77' is gebleven.Verder zou ik er altijd op aandringen dat je werkt met een contract. Dit kan een heel simpel A4-tje zijn met wat kernzinnen.Een van de belangrijkste dingen om op te nemen is voor mij absoluut dat er niet aan mijn foto's gesleuteld mag worden. Ik doe dat voor het model, maar niet iemand anders.Ik gebruik de app Easy Release op de iPad, waarvan ik de tekst heb aangepast. Ik heb ook een tekst voor de workshops en beiden in het Engels en Nederlands.Een paar jaar terug vroeg een model me om haar portfolio te bekijken en wat ik van de fotografen vond. Bij een foto had ik de opmerking dat het licht erg mooi was, maar dat de fotograaf toch echt aan zijn compositie moest gaan werken, want dat was echt slecht.Tot mijn verbazing was het een foto die ikzelf gemaakt had. Huh? Tja, het model vond haar gezicht zo mooi op die ene foto en dus had ze die maar zelf gecropped. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat haar compositie talenten niet echt goed waren.Sindsdien staat de regel redelijk prominent in het contract.Werken met modellen is super, maar om alles vlot te laten verlopen moet je zorgen voor een goed plan. Stem van tevoren de sessie goed met elkaar af, zodat iedereen weet wat ze mee moeten nemen en moeten doen.Volg dan gewoon de stappen die ik in deze artikelen genoemd heb. Ik hoop dat je er wat uithaalt, waardoor jouw sessie ook soepeler loopt.Lees ook de eerdere delen:Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoot onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.