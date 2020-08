Modellen voor je fotoshoot; gratis of TFP?

Omdat ik het leuk vind om hét kenmerk van mijn eigen dorp met een model in mij portfolio te hebben, ben ik een TPF sessie aangegaan met een model en styliste. Deze foto heb ik opgestuurd naar de lokale krant en ik werd zowaar telefonisch geïnterviewd.

Betaalde TFP sessies?

Modellen vinden

Bij TFP betaald dus niemand iets. Iedereen brengt kennis en werk in en het eindresultaat is voor iedereen te gebruiken. Maar ik wil daar toch wat nuanceren.Wij als fotografen zijn eigenlijk best wel vaak de pineut bij bijvoorbeeld 'shootdagen', vaak moet de fotograaf voor deze TFP sessies betalen en zijn er modellen aanwezig en vaak visagie. Ik heb dit eigenlijk nooit fair gevonden.Als we gaan kijken naar tijd en kosten is het eigenlijk ronduit apart dat wij als fotografen moeten betalen. Wij nemen behoorlijk wat spullen mee, werken ons uit de naad met flitsers, schermen etc.En mogen thuis ook nog eens een flink deel van de vrije tijd achter de computer de foto's bewerken.De visagisten verbruiken flink wat materiaal en zijn natuurlijk ook wel even bezig. Maar wat heeft het model eigenlijk aan kosten? Juist je snapt hem.Dat we de visagiste betalen lijkt me niet meer dan logisch, maar ook het model heeft daar enorm profijt van. Dus de volgende keer als je een 'shootdag' bezoekt of organiseert is het misschien handig om er een echte 'samen betalen we het'-dag van te maken.Waarom deze wat negatieve intro?Wel ik denk dat de volgende zin je heel bekend voorkomt 'maar wat met reiskosten?'. En vandaar de informatie hierboven. Je mag als fotograaf echt rustig aangeven dat je een flinke investering doet in elke sessie en je ook erna nog flink wat tijd kwijt bent, dus dat als er iemand betaald moet worden...' Een van de meest gehoorde vragen, denk ik. En toch is het antwoord best wel simpel: ''.Ik heb letterlijk fantastische modellen gevonden op straat, in restaurants, maar ook wel via een kapper of online. Je moet er alleen voor open staan en natuurlijk op iemand af te durven stappen en te vragen of hij/zij model voor je wil staan.Dat is best een grote stap maar ik kan je garanderen dat het ergste wat je kan gebeuren is dat er 'Nee' gezegd wordt, wel als dat het ergste is.. Waarom durf je dan niet?Wel moet ik eerlijk zeggen dat ik meestal alleen een kaartje geef met de opmerking dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe modellen en dat ze even de site moet bezoeken, meestal even aangevuld met zoiets als ''. Vooral dat laatste kan essentieel zijn.Vaak zullen ze de kaartjes weggooien, of vergeten. Maar door die opmerking '' trigger je toch wat nieuwsgierigheid, en misschien als ze eenmaal op je site kijken ze alsnog van gedachten veranderen. Dus zorg voor een goed portfolio.