Modelshoots in kleine ruimtes

In de foto hierboven heb ik heel simpel een flinke hoeveelheid spullen in de set gezet, van flitsers tot een spiegel bal die we vroeger in de winkel hadden hangen als beveiliging.



Als je alles een beetje ordent zie je al snel een soort van 'set' ontstaan, en werk daarvan uit door. Wat ik meestal aangeef is dat je niet moet proberen het te doen als 'gooi maar neer' maar zeker ook niet als 'we maken het super netjes'. Je moet net iets er tussen in zien te vinden.



Het voordeel van deze denkwijze is dat je ook rustig het plafond van de studio kan laten zien, of een exit bordje etcetera. Zolang het maar in die set hoort.



Ik moet eerlijk bekennen dat het de eerste paar keer er absoluut verkeerd uit ziet, en dat je je afvraagt wat je in vredesnaam fout hebt gedaan. Maar het komt vanzelf.



Een paar dingen waar ik op let:





Het moet wel iets met fotografie te maken hebben als ik het in de studio gebruik.

Het mag niet de aandacht van het model weg trekken. Vergis je niet, dat gebeurt jammer genoeg al snel. Wat bijvoorbeeld kan helpen is om geen standaard strip light neer te zetten, maar een grid te gebruiken. Dit maakt van een groot wit vlak een gedeelte wat een stuk minder de aandacht trekt.

Lijnen. Ik ben gek op lijnen in een foto, dus ik probeer altijd die lijnen terug te krijgen in de opstellingen. Soms is het net een kleine kanteling van een object, of iets draaien.

Vlak verdeling. Ik wil mijn model alle aandacht geven, dus vaak zorg ik voor wat meer donkere elementen aan de achterkant van het model (kijk richting) en wat meer helder aan de voorkant (waar hij/zij heen kijkt). Op deze manier hou je het spannend en forceer je de kijker richting die kant.

Cursus Fotoshoot onder Controle

Werken in kleine ruimtes is een enorme uitdagen maar absoluut een die zijn vruchten afwerkt. Toen ik begon met demo's op trade shows was het altijd zoeken wat je in vredesnaam kan doen op een ruimte van twee bij twee meter.Al snel kom je er achter dat als je het standaard idee van 'model tegen achtergrond' los laat, er echt enorm veel mogelijkheden zijn.Vind je dit een leuk onderwerp?Laat het me weten en ik schrijf er meer over.Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoto onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.