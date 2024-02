Review: Sony A7C II en A7C R

Kies mens en de autofocus stelt scherp op Lotte, kies dier en de autofocus stelt scherp op de hond Bruc. Onbewerkt RAW beeld van de A7C II, diafragmavoorkeuze, -1 EV.

Voor elke soort objectherkenning kan het gedrag afzonderlijk aangepast worden. Ik heb dit systeem niet uitgebreid getest, maar de objectherkenning werk zoals verwacht uitstekend. Ook de tracking, het volgen van bewegingen, werkt vloeiend.De A7C II heeft een maximale beeldsnelheid van tien beelden per seconde, zowel met mechanische sluiter als met de elektronische sluiter. De A7C R haalt slechts acht beelden per seconde. In de beste JPEG-kwaliteit is de buffer voor de A7C R goed voor maximaal 48 opnamen. In RAW (uncompressed) voor 36 opnamen.Dankzij de lagere resolutie haalt de A7C II meer beelden, maximaal 88 in de hoogste JPEG-kwaliteit en 44 opnamen in RAW (uncompressed). Kies je voor loseless RAW-compression, dan zakt het maximaal aantal opnamen voor de A7C II naar 27 opnamen, en de A7C R naar 16 opnamen.Voor actiefotografie met veel beweging laten beiden camera's een heel sterk rolling shutter effect zien. Dit is uiteraard bij de elektronische sluiter. De mechanische sluiter heeft hier veel minder last van. In beide gevallen is er een blackout in de zoeker.