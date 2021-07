Deze afbeelding geeft duidelijk aan dat adobeRGB meer kleuren kan weergegeven dan een sRGB

sRGB is de standaard kleurruimte

Dit zou het heel simpel moeten maken. Hoe meer kleuren er gebruikt kunnen worden, hoe beter. Dat zou betekenen dat het vanzelfsprekend is om de kleurruimte in je camera gewoon naar AdobeRGB te zetten. Of toch niet?De meeste toepassingen waarvoor je een foto nodig hebt gebruiken nog altijd sRGB als standaard. Let maar eens op als je een foto naar een afdrukcentrale stuurt, of een fotoboek laat maken. Er wordt altijd sRGB als eis gesteld.Ook op internet kan een foto die niet in sRGB is een kleurafwijking vertonen. De kleuren lijken dan ook doffer, minder sprankelend. Maar ook een monitor kan een verkeerde kleur weergeven als de foto geen sRGB is.