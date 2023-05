Neem een theedoek mee op je fototrip

Een theedoek die niet langer vezelt zou standaard in je fototas moeten zitten.

Een doek kan heel erg handig zijn. Je kunt er je camera of objectief mee schoonmaken of droogmaken. Kijk in de eerste de beste fotowinkel en je vindt een keur aan microvezel doekjes en lensdoekjes. Ze zijn er in leuke kleuren, en in handige etuis.Maar laat je niet gek maken. Hoewel een dergelijk doekje erg handig kan zijn werken ze niet wanneer je objectief of camera nat is. Bijvoorbeeld na een regenbui. Microvezel neemt nauwelijks of niet water op. Je kunt er je camera of objectief niet mee droog maken.Kies daarom voor een theedoek. Die zijn er voor gemaakt. Kies dan ook niet voor een nieuwe, want die laten vezels en stof achter. Kies voor een oude theedoek, die al tientallen keren uitgewassen is.