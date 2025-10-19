Vaker mislukt dan gelukt

Meer: Inspiratie
zondag 19 oktober 2025, 13:26 door Nando Harmsen
We kijken altijd met verwondering naar die ene fantastische foto van dat actiemoment. Het maakt niet uit of het om honden, paarden, sport of vogels of dieren gaat. Voor die ene fantastische foto zijn er veel mislukte foto's.
We denken vaak aan die fantastische foto's die we van anderen gezien hebben. Waanzinnige foto's die een plekje aan de muur verdienen. Natuurlijk moet je daar een beetje geluk bij hebben. En veel foto's maken.
Onlangs zat ik met de deelnemers van de Lofoten herfstreis in een RIB (Rigid Inflatable Boat) om zeearenden te fotograferen. Dan gaat het vaak mis met de foto's. Dat voelt soms als een mislukking. En dat is normaal.
Kijk je naar de resultaten op het scherm van je camera, dan ziet het er vaak teleurstellend uit. Ze zijn niet scherp, ze zijn te ver af, of te dichtbij. Ze zijn bewogen of hebben een vreemde houding. Hoe krijgen die anderen de foto dan wel goed?
Wees gerust, de fotografen die een fantastische foto kunnen laten zien hebben voor die ene goede honderden mislukte. Die laten ze niet zien. Het gaat om die ene fantastische foto. Dat is waar het allemaal om draait.
We moeten niet denken dat alle foto's van een dergelijke fotosessie zullen lukken. Je hebt immers niet alles onder controle. Natuurlijk kan ervaring helpen, maar ook daarmee zijn er meer mislukt dan gelukt.
Wees dus nooit te snel teleurgesteld wanneer je terugkomt van het fotograferen van actie. Er zullen altijd veel mislukte bij zitten. Dat is normaal.
Ik weet dan ook zeker dat de deelnemers aan mijn reis minimaal één fantastische foto zullen hebben. Dat is waar het allemaal om draait.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
