Vaker mislukt dan gelukt

zondag 19 oktober 2025, 13:26 door | 47x gelezen | 0 reacties

We kijken altijd met verwondering naar die ene fantastische foto van dat actiemoment. Het maakt niet uit of het om honden, paarden, sport of vogels of dieren gaat. Voor die ene fantastische foto zijn er veel mislukte foto's.

We denken vaak aan die fantastische foto's die we van anderen gezien hebben. Waanzinnige foto's die een plekje aan de muur verdienen. Natuurlijk moet je daar een beetje geluk bij hebben. En veel foto's maken.

Onlangs zat ik met de deelnemers van de Lofoten herfstreis in een RIB (Rigid Inflatable Boat) om zeearenden te fotograferen. Dan gaat het vaak mis met de foto's. Dat voelt soms als een mislukking. En dat is normaal.

Nando 2025 arend lofoten

Geen kwantiteit maar kwaliteit. Eén geslaagde foto. Dat is het belangrijkste

Kijk je naar de resultaten op het scherm van je camera, dan ziet het er vaak teleurstellend uit. Ze zijn niet scherp, ze zijn te ver af, of te dichtbij. Ze zijn bewogen of hebben een vreemde houding. Hoe krijgen die anderen de foto dan wel goed?

Nando foute arenden 01

Voor die ene geslaagde foto zijn er veel die mislukken.

Wees gerust, de fotografen die een fantastische foto kunnen laten zien hebben voor die ene goede honderden mislukte. Die laten ze niet zien. Het gaat om die ene fantastische foto. Dat is waar het allemaal om draait.

Nando foute arenden 02

Nog meer mislukkingen. Je zou er bijna wanhopig van worden.

We moeten niet denken dat alle foto's van een dergelijke fotosessie zullen lukken. Je hebt immers niet alles onder controle. Natuurlijk kan ervaring helpen, maar ook daarmee zijn er meer mislukt dan gelukt.

Nando foute arenden 03

Soms lijkt het dat het alleen maar mislukt. Gelukkig is dat niet het geval.

Wees dus nooit te snel teleurgesteld wanneer je terugkomt van het fotograferen van actie. Er zullen altijd veel mislukte bij zitten. Dat is normaal.

Ik weet dan ook zeker dat de deelnemers aan mijn reis minimaal één fantastische foto zullen hebben. Dat is waar het allemaal om draait.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

