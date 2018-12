Slim beheren van je foto's

Wat ik met dit artikel hoop te bereiken is dat je inziet en gaat nadenken dat een goed beheer van je foto's, je fotografie activiteiten wat aangenamer en efficiënter kan maken.



Wat bedoel ik nu met beheer van je foto's? Simpel gezegd heb ik het dan over:



• De plekken waar je je foto's opslaat

• Structuur en naamgeving van je fotomappen

• Naamgeving van je foto's

• Back-up proces



Mocht je al een dergelijk systeem ingericht hebben, is dat een zorg minder voor je, maar is het wellicht altijd nog interessant om dit artikel te lezen. Wie weet, denk je: 'hé, daar had ik nog niet aan gedacht'. Of leer ik van je, als je al een slimme methode hebt, en die in een reactie wil achterlaten. Tenslotte kunnen we allemaal van elkaar leren, ook van onze fouten.



Een van de eerste en wellicht belangrijkste aspecten van het veilig en efficiënt beheren van je foto's is de plek waar je je bestanden opslaat en de naam die je aan je bestanden en mappen geeft.



Een doordacht systeem is van essentieel belang om je foto's eenvoudig en snel terug te kunnen vinden, ook zonder het eventueel toekennen van trefwoorden in bv. Lightroom. Welke methode je ook kiest, zorg er wel voor dat het er eentje is, die bij jouw manier van werken past. Doe je dit namelijk niet dan is de kans groot dat je 'slordig' wordt of dingen simpelweg vergeet.



Aangezien ik iemand ben die zijn 'fouten' ter lering en vermaak wil delen, zal ik mijn manier van werken hieronder kort uitleggen. Het zal misschien niet de beste en meest efficiënte methode zijn maar voor mij werkt deze in ieder geval.



Welke methode jij gebruikt, zal voornamelijk afhangen van je karakter, je financiële middelen en hoe belangrijk je foto's voor jou of jouw klanten zijn.





Locatie waar je je bestanden opslaat

Mijn Computer. Dit kunnen er twee zijn, namelijk mijn iMac die thuis op een vaste plek staat en mijn MacBook (laptop). Deze laatste neem ik mee om op locatie om snel een selectie van mijn foto's te kunnen bewerken en eventueel door te sturen naar een persbureau.



Op beide computers sla ik mijn RAW-foto's slechts tijdelijk op. Na het selecteren, bewerken en back-uppen verwijder ik de RAW-foto's van mijn computer, om zodoende voldoende vrije ruimte op mijn harde schijf te houden

2x4 Tb WD MyCloud NAS. Deze externe opslag, verbonden met mijn thuisnetwerk, is dubbel uitgevoerd. Op beide schijven staan dus dezelfde bestanden en mappenstructuur (ook wel mirroring genoemd).



Dit is de plek waar mijn RAW-foto's staan. Ik bewaar niet al mijn RAW-foto's maar slechts een selectie hiervan. Omdat ik vaak sport fotografeer, en in burst mode 'schiet', kom ik gemakkelijk met 3.000 foto's thuis, na een weekend-evenement.



Het heeft voor mij geen toegevoegde waarde om ze allemaal te bewaren. Een aantal jaren terug deed ik dat wel, maar van dat systeem ben ik afgestapt;

Portable Externe harde schijf. Op deze schijf sla ik mijn JPG-foto's, RAW-foto's en documenten op. Dit is ook de schijf die als tussenopslag en back-up mee gaat op locatie. Hiervoor gebruik ik een LaCie 2Tb met een FireWire aansluiting.



Op mijn iMac uit 2012 zit geen USB3 bus maar gelukkig wel deze FireWire 800 aansluitmogelijkheid, waardoor het overzetten van bestanden behoorlijk sneller gaan dan via USB2;

Cloud. Uit veiligheid, en om ook buiten de deur aan mijn bestanden te kunnen komen heb ik een iCloud abonnement voor 1Tb, afgesloten bij Apple. ICloud synchroniseert mijn bestanden op de harde schijf van mijn computer (maar niet de RAW-bestanden) dagelijks naar de Cloud.



Daarnaast gebruik ik, op dit moment ook de Cloud-omgeving van Canon's Irista, om te testen of deze oplossing toegevoegde waarde voor me heeft. Mijn RAW-foto's staan niet in deze Cloud-omgeving, omdat ik daar de noodzaak niet van inzie voor mijn situatie.

De naamgeving van je mappen en bestanden

Back-up Proces

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is waar moet je je foto's opslaan.Doe je dit op de harde schijf van je computer, op een externe schijf, een DVD of in de Cloud? Of op een combinatie hiervan? In mijn workflow heb ik vier locaties die ik gebruik:Welke methode je ook gebruikt maakt in principe niet zo heel veel uit, als je het maar consequent gebruikt en ervoor zorgt dat iedere foto een unieke naam heeft. Een aantal 'regels' waar je bij de naamgeving van je mappen en bestanden rekening mee moet houden, zijn:• Gebruik geen ellelange beschrijvingen;• Sla foto's slechts een keer op hetzelfde medium op;• Gebruik letters en cijfers (uit het gewone alfabet);• Laat verdere vreemde leestekens zoals !?~^]{| achterwege;• Verander de extensie van een bestand niet (bijvoorbeeld NEF, CR2 of JPG)Zodra je foto's importeert, kun je in programma's als Lightroom of PhotoMechanic je bestanden hernoemen. De reden van dit hernoemen is simpel, je wilt je foto's namelijk een unieke naam geven die herkenbaar is. Je camera telt qua bestandsnaam door en geeft geen betekenis aan deze bestandsnaam.Een bestandsnaam als dsc1572.JPG zegt niemand iets en na verloop van tijd komt vanzelf weer een foto met dezelfde naam aan de beurt. Na 9999 begint de camera namelijk gewoon weer vanaf nul te tellen. Foto's die dezelfde naam hebben, maar wel verschillend zijn, wil je natuurlijk voorkomen.De notatie die ik aan mijn foto's geef is jjjj/mm/dd gevolgt door de naam van het evenement cq. fotoshoot en als laatste het volgnummer. Een voorbeeld is: 20180703_nk_atletiek_utrecht_dsc1259.JPG.Het tweede waar je over na moet denken zijn de mappen waar je de foto's opslaat. Een goede directory-structuur, is zeer belangrijk. Je kunt je foto's kriskras op je schijf neerzetten, of alles in een map, maar er komt een moment dat je een foto moet terugvinden.Sommige mensen doen dit op deze manier en gebruiken de meta-data van hun foto's om in Lightroom hun foto's terug te vinden. Toch vind ik het slim om een doordachte mappenstructuur en bestandsnaamgeving te gebruiken. Op je computer staat vaak al een directory met de naam 'Afbeeldingen'.Binnen deze map kun je diverse submappen aanmaken met namen, die duidelijk maken wat er in de map staat. Bijvoorbeeld een map 'Sport'. Binnen de map 'Sport' kun je dan weer submappen aanmaken met hoofdonderwerpen, bijvoorbeeld atletiek, turnen of zwemmen.Binnen die submappen kun je vervolgens de foto's per wedstrijd of evenement opslaan, waarbij de datum het eerst wordt genoemd. Een submap binnen de map 'Atletiek' heet dan bijvoorbeeld '20180703_nk_atletiek_utrecht'. Handig is als je de naam van je map hetzelfde houdt als de naam van je fotos'.In dit geval wordt de naam van de map dus: '20180703_nk_atletiek_utrecht' en de bestandsnaam van een van de foto's in deze map zou dan zijn: '20180703_nk_atletiek_utrecht_dsc1259.JPG'Zoals ik in het begin al aangaf, is dit de methode die ik toepas. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om met fotobeheer om te gaan. Welk systeem je ook gebruikt, zorg er wel voor dat je ervan tevoren over nagedacht hebt, dat je consequent bent en hou het zo simpel als mogelijk.Je wil toch ook liever je tijd besteden aan het fotograferen zelf, dan naar het zoeken naar je foto's.In het plaatje hieronder heb ik de 'stroom' van mijn foto's trachten weer te geven. Zoals je ziet staan mijn RAW-bestanden op 3 verschillende schijven en mijn bewerkte foto's zelfs op 4 locaties. Geheugenkaarten maak ik pas leeg als mijn foto's de heel workflow doorlopen hebben.