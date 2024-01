Mijn 10-stappenplan in Lightroom Classic

Het beheren van duizenden foto's kan leiden tot een chaos. Dat weet ik uit eigen ervaring. Je moet structuur vinden in de manier hoe je met al die foto's omgaat. Ik gebruik daarvoor Lightroom Classic, en ik denk dat ik een goede manier gevonden heb. Ik leg uit hoe ik dat in 10 stappen doe.



Eerst een paar dingen vooraf. Ik fotografeer in raw, ik importeer mijn foto's via Lightroom Classic op een externe harde schijf. Net zoals ik mijn Lightroom Classic catalogus op een aparte SSD heb staan. Zo weet ik altijd waar mijn foto's zijn, en waar mijn Lightroom catalogus is. Je leest er meer over in dit artikel.



De tien stappen die ik volg zien er als volgt uit.





Foto's importeren

Folder in verzameling(en) zetten

Sleutelwoorden toevoegen

Vlaggen toekennen met de sneltoetsen P (pick) en X (rejected)

Sterwaarderingen toekennen, eerst 1-ster, dan 2-ster

De selectie 2-ster bewerken

Definitieve selectie maken met 3-ster en eventueel 4-ster

De definitieve selectie exporteren naar JPEG in het formaat dat je nodig hebt

Na gebruik van de JPEG's, deze weer weggooien

Is alles gereed, de rejected foto's van de harde schijf verwijderen



1. Importeren

2. Verzamelingen

De foto's staan in een logische folderstructuur, gebaseerd op datum. Het format is YYYYMMDD, zodat alles netjes chronologisch is. Je zou dit kunnen aanvullen met een stukje tekst, zoals locatie, event, of een ander onderwerp, maar dat doe ik zelf niet.Dit importeren doe ik via Lightroom, via een import-preset zodat het altijd op de dezelfde manier gebeurd. Dat is belangrijk. Lees er meer over in dit artikel, met een handige video daarover Ik plaats foto's in verzamelingen. Dit kan op thema, onderwerp of welke andere manier je ook wilt. Het voordeel van verzamelingen is, dat je een foto in meerdere verzamelingen kan plaatsen. Denk aan verzamelingen voor sport, landschap, portretten, enzovoort.