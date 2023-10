5 Tips voor fotobeheer in Lightroom Classic (en ook voor andere software)

Onlangs kreeg ik bericht dat de computer van een bevriend fotograaf stuk was. Hoe moest dat nu met de foto's en de Lightroom Classic catalogus? Die vraag kreeg ik. Gelukkig was het op te lossen, dankzij een goed fotobeheer. Laat dat een wijze les zijn voor iedereen.



Naarmate je langer fotografeert stapelen de foto's zich op. Bij sommigen sneller dan bij anderen. Soms omdat er gewoonweg veel gefotografeerd wordt. Soms omdat er niets weggegooid mag worden, zelfs de mislukte foto's niet.



Waar laat je al die foto's? Op je harde schijf natuurlijk. Gebruik je Lightroom Classic, dan heb je daarnaast nog een catalogus waarin alle informatie over je foto's is opgeslagen. Bewerkingen, trefwoorden, verzamelingen, sterratings, en nog veel meer.





Ik heb een externe harde schijf voor mijn foto's, en een externe SSD voor mijn Lightroom Classic catalogus

1. Een externe harde schijf voor je foto's

Dit is overigens niet alleen in Lightroom Classic. Andere fotobeheer software werkt op een vergelijkbare manier. Of het nu Luminar is, of Capture One, of eender welke dan ook. Raak je de catalogus kwijt, dan heb je de foto's alleen nog onbewerkt.Hoe stel je de foto's en je catalogus veilig? Een backup is een antwoord, maar geen volledig antwoord. Daarom geef ik een aantal tips, of aanbevelingen. Die helpen je foto's en het werk dat je daarin hebt zitten te beschermen indien er iets met je computer gebeurd.De beste plek om je foto's neer te zetten is niet op de harde schijf van je computer. Die raakt al snel vol als je veel foto's maakt. Zelfs met een harde schijf van 1 TB of meer. Bovendien is een heel grote interne harde schijf vaak bijzonder kostbaar.