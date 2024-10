Speel met perspectief om lijnen te beinvloeden

Lijnen zijn uitermate belangrijk voor een goede compositie. Ze leiden je oog door de foto en naar een onderwerp. Wist je dat je de mogelijkheid hebt om de richting van lijnen te manipuleren? Het is eenvoudiger dan je denkt.



Bij het maken van een compositie is het goed om altijd naar lijnen te zoeken. Je vindt ze bijna overal, en ze komen in verschillende varianten. Er zijn horizontale lijnen en verticale lijnen. De curven zijn ook heel mooi om te gebruiken, zowel de C-curve als de S-curve.



Natuurlijk zijn er de diagonalen. Deze hebben een heel sterk effect op richting of beweging in een foto. Ze zijn dan ook goed te gebruiken om je aandacht naar een onderwerp te leiden. Kies de diagonaal wel secuur.



Je denkt misschien dat een lijn niet of nauwelijks te veranderen is. Dit kan echter eenvoudig, althans in de meeste situaties. Je moet alleen de tijd nemen om ernaar te kijken. Zo kan een diagonaal opwaarts of neerwaarts lopen. Of zelfs veranderen in een een horizontale of verticale lijn.



Ik heb een goed voorbeeld van een muur in het bastide-dorp Cordes-sur-Ciel in Frankrijk. Dit muurtje loopt naar het deurtje met een lantaarn. De manier hoe deze muur door de foto loopt is afhankelijk van je standpunt.



Kies je standpunt heel secuur. Ga je links staan, dan loopt de muur als een neerwaartse diagonaal. Ga je rechts staan, dan wordt het een opwaartse diagonaal. Hoever je naar links of rechts gaat staan bepaald de hoek van de diagonale lijn. Ga je er recht voor staan, dan is het muurtje een verticale lijn.