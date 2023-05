Tien tips voor betere zwart-wit fotografie

Palais Ideal

7. Wees niet bang uitgebeten wit of dichtgelopen zwart

Dit werkt ook zo in fotobewerking. Een simpele druk op de knop levert geen interessant zwart-wit beeld op. Sterker nog, de kans is groot dat er helemaal geen zwart of wit in zit, alleen grijstinten.Om een zwart-wit foto sprekend te maken moet je in veel gevallen contrasten versterken. Dat hoeft niet extreem te zijn, zo lang er maar een fijn contrast aanwezig is. Maar soms mag je extreem gaan bij deze aanpassing. Zelfs uitgebeten wit en dichtgelopen zwart mag.Bij kleurenfotografie wil je vaak voorkomen dat je puur wit of puur zwart in je foto hebt. Voor zwart-wit is dit helemaal niet erg. Sterker nog, in veel gevallen kan dat juist extra sfeer geven aan je foto.