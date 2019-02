Tip : belangrijke regel bij het fotograferen van brillenglazen

Vaak vragen mensen me hoe ik ervoor zorg dat mijn fotolampen niet in brillenglazen te zien zijn. Ik heb verschillende campagnes voor opticiens gemaakt en ze vroegen altijd of ze de bril op konden houden.



Ze waren wat verbaasd als ik dan antwoordde: maar natuurlijk, anders fotografeer ik monturen, geen glazen. In essentie fotografeer je monturen, maar je begrijpt wat ik bedoel; zonder glas in in het montuur ziet het er gewoon raar uit.