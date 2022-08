Tip: beschrijf je fotoproject in één zin

Zonder ijkpunt komen alle keuzes neer op of een beeld 'mooi' is. Dat is niet verkeerd, maar soms kan het wel zonde zijn omdat je dan een diepere laag in je werk mist, die er misschien wel in zat.





Hoe verzin je zo'n zin?

Mijn (voorlopige) zin

'Hoezeer we het ook proberen, onze omgeving is maar beperkt houdbaar'

Verhalende fotos, Bart Siebelink

Jouw projectzin bedenken is typisch iets voor de vrijdagavond op een terras of in je tuin, met een goed glas wijn erbij. Pak je projectfoto's en ga vrij associren.Schrijf alles op wat je te binnen schiet. Kijk er een paar dagen later weer naar, praat erover met anderen en scherp het steeds verder aan totdat je nog maar n zin hebt overgehouden. Dat kan soms best een paar weken duren.Ik ben sinds het advies van mijn fotocoach aan het nadenken over mijn zin. Het is voor mij de overkoepelende boodschap die toepasbaar is op l mijn recente projecten Let wel: deze zin is het voor nu. Maar wie weet is na een nieuwe fles wijn alles weer andersVeel cursussen op Photofacts Academy gaan vooral over hoe je iets technisch voor elkaar krijgt. In een van onze nieuwste cursussen kijken we naar hoe je jouw denkwijze kunt veranderen om niet langer alleen een plaatje te maken, maar hoe je kunt zoeken naar een verhaal in je foto.