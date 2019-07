Tip: Een háálbaar fotoboek-idee voor op vakantie

Onlangs zat ik op een terras samen met mijn zus. Zij zou aansluitend op vakantie gaan, maar dan met haar vriend en twee kinderen.



We spraken over de achterstand in fotoboeken (want er waren nog tig reizen die in fotoboeken moesten worden gevat) en over dat het leuk zou zijn als fotografie ook in de vakantie af en toe onderwerp van gesprek zou zijn.



En en n is twee dacht ik. Dus hierbij mijn stappenplan voor een Bijzonder Haalbaar Fotoboekproject. Het aantal deelnemers is onbeperkt:





1. Maak (tenminste) n foto per dag

2. Stuur dagelijks de foto naar de fotoverzamelaar

3. Bespreek dagelijks de fotokeuze

Iedereen maakt tenminste n foto per vakantiedag. Dat is haalbaar, dunkt me. Zlfs voor mensen die weinig fotograferen. Je mag er natuurlijk ook 93 maken. De crux is wel dat iedereen per dag n foto aanlevert. Je kiest zelf welke.Stuur jouw foto van de dag naar de persoon die het fotoboek gaat maken. Natuurlijk niet via whatsapp want dat gaat ten koste van je fotokwaliteit. Kies voor email, Airdrop of voor mijn part een postduif, maar geen whatsapp.Alternatief: iedereen houdt zijn eigen fotokeuzes bij en belooft plechtig om direct na de vakantie de hele trits op te sturen. Wie dit niet doet, betaalt de volgende vakantie (of een andere passende straf).Pak een vast moment op de dag (bijvoorbeeld tijdens het avondeten) om je eigen 'foto van de dag' te laten zien. Vertel waarom je juist voor die foto hebt gekozen. Bouw een dag vertraging in, zodat ook foto's die je laat in de avond neemt in aanmerking kunnen komen. Leuk gevolg: zo kijk je iedere dag even terug op de vakantie maar dan door de ogen van een ander.