Tip: gebruik je achtergrond

Soms eindig je met achtergronden die er in eerste instantie verschrikkelijk uitzien maar die je afbeeldingen er uiteindelijk toch echt uit laten springen.



Deze opname is gemaakt tijdens de demo-dagen op de Sony-stand tijdens mijn demo's. We brachten onze eigen Lastolite-achtergronden mee, maar op de een of andere manier bleef deze reflectieve zwarte achtergrond me steeds irriteren.