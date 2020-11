Tip: maak een projectplakboek

Fotograferen is vooral een digitale bezigheid: ik druk op een knopje, koppel mijn camera aan mijn laptop en klik wat rond met mijn muis in Lightroom.



Deze manier van werken spreekt mijn creativiteit slechts op één manier aan. En dat is zonde. Dus ben ik gestart met een projectplakboek, en dat werkt als een tierelier.





Produceren in golven

Inmiddels weet ik dat mijn fotografische productie in golven komt. En nu zit ik precies op zo'n golf: ik verdiep me in mijn onderwerp en fotografeer veel.Dat onderwerp – stedelijk landschap – is echter nog veel te breed. Ik zoom daarom in op wat mij nu zo interesseert aan bepaalde stedelijke plekken. Het helpt mij om ook andere invalshoeken te onderzoeken, zoals boeken.